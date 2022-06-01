Минчанка сбила 84-летнюю велосипедистку в Лепельском районе и скрылась

• 01/6/22 15:53 • Здарэнні

В Лепельском районе в результате наезда автомобиля пострадала 84-летняя бабушка, ехавшая на велосипеде.
Минчанка сбила 84-летнюю велосипедистку в Лепельском районе и скрылась. Фото ГАИ

ДТП произошло днем 28 мая в деревне Юрковщина. Престарелую велосипедистку, жительницу деревни, сбила попутная легковушка. После этого «Lada» скрылась с места происшествия.

Пенсионерка в результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы. Ей оказали помощь в райбольнице, а затем старушку отпустили домой.

Как установили позже, наезд на велосипедистку совершила 51-летняя жительница столицы, сообщает газета «Лепельскі край».

            
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