На пожаре в Витебске едва не погиб 20-летний парень

• 01/6/22 11:49 • Здарэнні

30 мая произошел пожар в 12-этажном доме на проспекте Людникова в Витебске, пострадал 20-летний молодой человек.
Пожарный. Фото Сергея Серебро

В 23:22 пожарным поступило сообщение, что в этом доме горит квартира на третьем этаже. Из горящего помещения был спасен юноша, которого с отравлением продуктами горения отправили в больницу.

Кроме того из соседней квартиры эвакуировали 37-летнюю безработную. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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