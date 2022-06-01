На пожаре в Витебске едва не погиб 20-летний парень

ННВ • 01/6/22 11:49 • Здарэнні

30 мая произошел пожар в 12-этажном доме на проспекте Людникова в Витебске, пострадал 20-летний молодой человек.



В 23:22 пожарным поступило сообщение, что в этом доме горит квартира на третьем этаже. Из горящего помещения был спасен юноша, которого с отравлением продуктами горения отправили в больницу.

Кроме того из соседней квартиры эвакуировали 37-летнюю безработную. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.