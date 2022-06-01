Пожар в хранилище нефтяной эмульсии в Витебске начался при перекачке нефтепродуктов из цистерны. СК начал проверку
Пожар в хранилище нефтяной эмульсии на улице Гагарина в Витебске начался во время перекачки нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар.
Об этом сообщил телеканал «Витебск». Также там рассказали, что пожарных вызвали очевидцы происшествия.
Напомним, что в результате этого пожара на территории ООО «БалтТрансОйл» был разрушен подземный резервуар. В образовавшуюся воронку опрокинулся тягач с цистерной. Пострадали три работника предприятия, которых пришлось госпитализировать.
По факту пожара и травмирования людей проверку начал Витебский городской отдел Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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