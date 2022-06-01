Пожар в хранилище нефтяной эмульсии в Витебске начался при перекачке нефтепродуктов из цистерны. СК начал проверку

Сяржук Серабро • 01/6/22 21:57 • Здарэнні

Пожар в хранилище нефтяной эмульсии на улице Гагарина в Витебске начался во время перекачки нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар.



Об этом сообщил телеканал «Витебск». Также там рассказали, что пожарных вызвали очевидцы происшествия.

Напомним, что в результате этого пожара на территории ООО «БалтТрансОйл» был разрушен подземный резервуар. В образовавшуюся воронку опрокинулся тягач с цистерной. Пострадали три работника предприятия, которых пришлось госпитализировать.

По факту пожара и травмирования людей проверку начал Витебский городской отдел Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.