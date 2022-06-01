Школьник из Витебской области из-за любви «минировал» здания в различных странах

Іван Дзедушкін • 01/6/22 12:37 • Грамадства

В отношении 15-летнего подростка из Витебской области возбуждено 4 уголовных дела за ложные сообщения об опасности — он «минировал» здания в Беларуси, России, Украине.



По версии силовиков, девятиклассник, познакомился в социальной сети с ровесницей. На свидания вживую у парня не хватало смелости, и он решил обратить внимание на себя другим способом.

Однажды ему захотелось доказать, что он способен на многое. Узнал, где учится его подруга и когда у нее контрольная по математике. В намеченный день учреждение образования на электронную почту получило заведомо ложное сообщение об опасности – о минировании школы.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено 4 уголовных дела. Устанавливается причастность к аналогичным деяниям на территории других стран, сообщает телеграм-канал витебской милиции.

Напомним, что раньше МВД сообщало о том, что 10 марта в Беларуси был задержан школьник, возглавлявший трансграничную группу сваттеров. Тогда заявлялось, преступная группа на протяжении нескольких лет «минировала» различные объекты за денежное вознаграждение.