В Витебске возле театра появятся перголы. Фотофакт
У театра имени Якуба Коласа в Витебске устанавливают перголы.
Как заметил корреспондент «ННВ», перголы в виде арок появились на клумбах и газонах у здания театра.
Со стороны Двины на одной из арок изображена театральная маска. Здесь на конструкциях уже развесили цветочные вазоны и начали подвязку вьющихся кустарников.
Арки, установленные с восточной стороны театра никаких изображений не имеют и пока стоят пустые.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: