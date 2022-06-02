Уничтожены два грузовика и разрушен подземный резервуар — появилась информация об ущербе от пожара в Витебске

ННВ • 02/6/22 12:44 • Здарэнні

МЧС опубликовал информацию об ущербе, причиненном вчерашним пожаром в хранилище нефтепродуктов на улице Гагарина в Витебске.



Напомним, что 1 июня при перекачке нефтяной эмульсии из автоцистерны в поземный резервуар произошло возгорание автомобиля на территории ООО «БалтТрансОйл». К приезду пожарных в разрушенных конструкциях подземного резервуара горели грузовой тягач и автомобильная цистерна, а также разбившиеся нефтепродукты.

В результате пожара пострадали рабочие фирмы 29-ти, 44-х и 62-х лет. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Огнем были два грузовых автомобиля, повреждены 30 кубических метров нефтяной эмульсии и конструкции резервуара для хранения нефтепродуктов, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

Примечательно, что вчера в результате 5 пожаров на территории Витебской области было уничтожено сразу 6 единиц техники.