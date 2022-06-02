В Новополоцке байкер врезался в легковушку
Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Новополоцке, пострадал один человек.
Утром 2 июня водитель автомобиля «Citroen» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 51-летнему байкеру, в итоге произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист с полученными травмами был госпитализирован, об этом «ННВ» рассказали в областной ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.
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