В Новополоцке байкер врезался в легковушку

Іван Дзедушкін • 02/6/22 11:41 • Здарэнні

Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Новополоцке, пострадал один человек.



Утром 2 июня водитель автомобиля «Citroen» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 51-летнему байкеру, в итоге произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист с полученными травмами был госпитализирован, об этом «ННВ» рассказали в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.