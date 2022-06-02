В Витебске ищут перевозчиков на маршрут из Билево до «Красного Октября»

ННВ • 02/6/22 11:32 • Турызм

ВОКТУП «Оператор перевозок» ищет заинтересованных в организации перевозок маршрутными такси из Билево до «Красного Октября».



Организация объявила прием документов на обслуживание городского маршрута № 80-Тк «Магистральная (ул. 33-й Армии) - ул. Актеров Еременко – ул. Генерала Ивановского – ул. Баграмяна – ул. Короткевича – ул. Терешковой – ул. Правды – ул. Ленина – ул. Коммунистическая – ОАО «Красный Октябрь».

Документы будут принимать до 4 июня. Их можно отправить по электронной почте, адрес которой указан на странице с объявлением.