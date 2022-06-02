За 10 лет Витебская область потеряла свыше 220 тысяч гектаров сельхозземель

Сяржук Серабро • 02/6/22 13:50 • Эканоміка

С 2011 по 2021 год Витебская область лишилась седьмой части площади сельскохозяйственных земель.



Так, согласно инфографике, главное статистическое управление Витебской области в 2011 году сельхозугодия занимали 39% от всей площади Витебской области, что дает 1 562 418 гектаров. К 2021 году они сократились на 5,5 процентных пункта до 33,5%, что дает 1 342 077 гектаров.

Таким образом, за десять лет площадь сельскохозяйственных земель Витебской области сократилась на 220 341 гектар.

За это же время доля земель под лесами увеличилась с 41,7% до 43,6%. Получается, что сейчас в Витебской области 1 746 703 гектара лесных земель.

Проблема сокращения сельхозугодий из-за зарастания древесно-кустарниковой растительностью поднималась КГК. Так, сообщалось, что в Витебском районе в 2019-2020 годах площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на 2553 гектара, а в Бешенковичском районе только за 2020 год 1076 гектаров было выведено из состава сельскохозяйственных земель.