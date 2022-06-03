В Сенненском районе на пожаре погибла 74-летняя пенсионерка, пожарные говорят — она курила

ННВ • 03/6/22 12:54 • Здарэнні

Вечером 2 июня пожар с человеческими жертвами произошел в деревне Новоселки Сенненского района.



Во время тушения дома од слоем обрушившихся строительных конструкций на кровати в комнате, между печкой и стеной, спасатели обнаружили тело погибшей 74-летней хозяйки.

В результате пожара огнем уничтожен сарай, в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении пенсионерки, сообщается пресс-службой МЧС.