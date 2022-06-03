В Витебске ряд автобусных маршрутов будет работать без кондукторов по выходным

Сяржук Серабро • 03/6/22 19:50 • Эканоміка

С части автобусных маршрутов Витебска на выходные уберут кондукторов, нововведение вступит в силу через неделю.



С 11 июня по выходным дням часть автобусных маршрутов в Витебске начнут работать по бескондукторной системе. Как сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс» нововведение коснется маршрутов №15, №19 и №43.

В таких случаях оплатить проезд можно будет прокомпостировав заранее купленный талончик — они продаются в киосках «Белсоюзпечать» и «Табакера» — или посредством мобильного приложения «Оплати. Транспорт», доступного для смартфонов на Android и iOS. Кроме того, билеты продаются у водителей, но они стоят дороже.

Напомним, что компостеры сначала вернули в трамваи и троллейбусы Витебска, это произошло в апреле 2020 года. Кондукторов начали убирать спустя год — 1 июля 2021 года на маршрутах трамваев №№ 3, 9 была введена бескондукторная система оплаты проезда.

Впрочем, вернуться к компостерам в общественном транспорте Витебска пытались еще в 2012 году. Как писали «ННВ», тогда это была вынужденная мера, так кондукторов просто не хватало.