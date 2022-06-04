По Витебску курсируют дырявые автобусы. Фотофакт
Состояние некоторых машин подвижного состава автобусного парка Витебска оставляет желать лучшего.
Например, по маршруту №12 курсирует сочлененный автобус «МАЗ» с изношенным защитным сильфоном шарнирного соединения.
Меха «гармошки» на этом автобусе настолько прохудились, что пассажиры во время поездки имеют возможность любоваться небом сквозь многочисленные сквозные дыры. А в дождь, наверное, можно принимать душ…
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