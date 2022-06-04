В больнице умерла 92-летняя бабушка, пострадавшая на пожаре в Витебске

Зоя Машэка • 04/6/22 19:39 • Здарэнні

92-летняя пенсионерка, которая пострадала несколько дней назад во время пожара на улице Гагарина в Витебске, скончалась в больнице.



Пожар в одной из пятиэтажек на этой улице произошел утром 25 мая. Из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли престарелую бабушку хозяйки жилища.

92-летнюю витеблянку госпитализировали в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». Как сообщается пресс-службой МЧС, не смотря на усилия медиков 3 июня в 15:53 пенсионерка умерла в медучреждении от полученных на пожаре травм.