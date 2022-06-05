Вывозить продукты из Витебской области в Литву и Латвию можно до конца года и любой день

Сяржук Серабро • 05/6/22 12:23 • Эканоміка

Витебская область ввела мораторий на запрет правительства на вывоз продуктов в страны Балтии из Беларуси.



Напомним, что в апреле Витебский облисполком принял решение, согласно которому запрет, установленный в части первой пункта 1 постановления Совмина № 224, не распространялся на случаи приобретения товаров для личного пользования физическими лицами, выезжающими с территории Витебской области в Литовскую Республику и Латвийскую Республику в выходные и праздничные дни в период по 15 мая текущего года.

1 июня Александр Субботин подписал новое решение, теперь запрет на вывоз товаров, указанных в перечне упомянутого выше постановления правительства, не будет распространяться на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза

в Латвийскую Республику ли Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2022 года.

Таким образом, Витебский облисполком, по сути, ввел мораторий на запрет вывоза ряда продуктов в Латвию и Литву. При этом, в отличие от предыдущего решения, вывоз возможен в любой день, а не только в выходные и праздники.

Постановление правительства Беларуси ограничивает вывоз за пределы ЕАЭС более 2 килограммов пшеничной муки, более килограммов гречневой, рисовой, овсяной, манной и перловой крупы, пшена, овсяных хлопьев, макарон, сахара и соли, а также более 1 литра растительного масла и трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.