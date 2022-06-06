Молодую работницу банка из Шумилино будут судить по хакерской статье, она пыталась похитить у клиентов более 95 000 рублей

Іван Дзедушкін • 06/6/22 22:35 • Крымінал

32-летней жительнице Шумилино, которая работала в банке, грозит 12 лет лишения свободы по хакерской статье УК.



По версии следствия, женщина, занимавшая должность главного специалиста по обслуживанию частных клиентов в подразделении одного из банков в городском поселке, с июня 2020 года по октябрь 2021 года модифицировала компьютерную информацию и пыталась более 95 000 рублей.

Она успела завладеть 58 000 рублей и потратить эти деньги. В остальной части работнице банка не удалось довести свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Во время следствия женщина причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. Бывшей работнице банка предъявлено обвинение по статье 14 и части 4 статьи 212 УК — попытка хищения имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Женщина находится под подпиской о невыезде, эту меру пресечения прокуратура оставил без изменений до суда. Рассматривать дело будет суд Шумилинского района, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.