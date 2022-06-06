Завтра в Витебске районные администрации проведут приемы горожан

• 06/6/22 16:44 • Грамадства

7 июня в Витебске руководство администраций городских районов проведет приемы горожан.
Новым главой Первомайского района Витебска назначен Евгений Семенычев

Как сообщает сайт горисполкома, личные приемы горожан главами администраций и их заместителями будут проходить с 18:00 до 20:00 в ЖЭУ:

  • ЖЭУ № 21 – глава администрации Первомайского района г. Витебска Семенычев Евгений Олегович;
  • ЖЭУ № 22 – заместитель главы администрации Первомайского района г. Витебска Бородин Сергей Григорьевич;
  • ЖЭУ № 9 – глава администрации Октябрьского района г. Витебска Панфилов Юрий Анатольевич;
  • ЖЭУ № 14 – заместитель главы администрации Октябрьского района г. Витебска Шикшнян Павел Петрович;
  • ЖЭУ № 5 – глава администрации Железнодорожного района г. Витебска Героев Алексей Михайлович;
  • ЖЭУ № 28 – заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Витебска Ильмович Александр Леонидович.
            
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