Бывший туберкулёзный санаторий в Браславе купили минчане

Сяржук Серабро • 07/6/22 16:05 • Здароўе

Выставленный на аукцион бывший детский туберкулезный санаторий в Браславе прибрела частная фирма из Минска. Цена вопроса?



Комплекс зданий санатория минчанам продали за 630 000 рублей. Напомним, что начальная цена составляла 600 933 рубля 85 копеек.

Санаторий стал самым дорогим объектом проданным комитетом в этом году и при этом он стал первым объектом в этом году который был продан на аукционе без снижения начальной цены продажи, отмечает «Витебскоблимущество».

Новому владельцу придётся также возместить 5 493 рубля 4 копейки за подготовку этого имущества к продаже. Продавцом выступал Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии.

В состав проданного объекта входят административное здание, лечебные корпуса, спортзал-библиотека, клуб, склады, сарай и сторожка, сети канализации, электроснабжения, водопровода, объекты благоустройства, а также оборудование и зеленые насаждения – голубые ели.

С учетом проданного объекта, сумма вырученных средств от продажи на аукционах неиспользуемого государственного имущества за этот год составила 2 220 000 рублей.