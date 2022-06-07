Бывший туберкулёзный санаторий в Браславе купили минчане

• 07/6/22 16:05 • Здароўе

Выставленный на аукцион бывший детский туберкулезный санаторий в Браславе прибрела частная фирма из Минска. Цена вопроса?
В Браславе продают туберкулезный санаторий

Комплекс зданий санатория минчанам продали за 630 000 рублей. Напомним, что начальная цена составляла 600 933 рубля 85 копеек.

Санаторий стал самым дорогим объектом проданным комитетом в этом году и при этом он стал первым объектом в этом году который был продан на аукционе без снижения начальной цены продажи, отмечает «Витебскоблимущество».

Новому владельцу придётся также возместить 5 493 рубля 4 копейки за подготовку этого имущества к продаже. Продавцом выступал Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии.

В состав проданного объекта входят административное здание, лечебные корпуса, спортзал-библиотека, клуб, склады, сарай и сторожка, сети канализации, электроснабжения, водопровода, объекты благоустройства, а также оборудование и зеленые насаждения – голубые ели.

С учетом проданного объекта, сумма вырученных средств от продажи на аукционах неиспользуемого государственного имущества за этот год составила 2 220 000 рублей.

            
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