Аномальная жара ожидается в Витебской области в четверг

ННВ • 08/6/22 16:10 • Здароўе

9 июня в Витебской области местами температура воздуха может достигать +30 +32 градусов Цельсия.



О резком повышении температуры предупреждают синоптики. Отметим, что за истекшие семь дней июня максимальная температура в Витебске не превышала +25,1 °С.

При очень сильной жаре нужно стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00.

Если предположения синоптиков оправдаются, то может быть побит суточный рекорд максимальной температуры в областном центре — в 1999 году в этот день столбик термометра поднимался до +31,2 °С.

Напомним, что в 2020 году рекордная жара была зафиксирована 10 и 11 июня, когда температура достигала +32,2 °С и +32 °С соотвественно.