В Витебске срубили деревья на улице Пушкина, уцелевшие при Косинце

Сяржук Серабро • 08/6/22 2:31 • Экалогія

Сквер на улице Пушкина в Витебске лишился еще нескольких деревьев.



Как минимум 6 больших деревьев и 2 туи спилили 7 июня в сквере на улице Пушкина, об этом «ННВ» сообщили читатели.

Этим деревьям удалось пережить реконструкцию улицы в эпоху Косинца 11 лет назад. Тогда проезжую часть сделали пешеходной, часть сквера пошла под топор.

Теперь, как видим, спили и оставшиеся тогда деревья. Часть деревьев, которым посчастливилось уцелеть, подвергли «фирменной» витебской обрезке, когда остается практически один ствол.

В городе поговаривают, что дровосеки в очередной раз разгулялись в рамках «наведения порядка» перед визитом Натальи Качановой, которая якобы должна посетить Витебск в ближайшие дни.