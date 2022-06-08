В Витебской области будет 4 пункта для сдачи ЦТ, их контролирует КГК

Ігар Арцюх • 08/6/22 14:52 • Адукацыя

В КГК рассказали об особенностях вступительной кампании 2022 года и том, как будут контролировать законность на ЦТ.



В состав Витебской областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний вошли 9 человек), а возглавил ее председатель Комитета государственного контроля Витебской области.

Областная комиссия по контролю должна обеспечить абитуриентам равные возможности для поступления в государственные высшие и средние специальные учреждения образования, защиту их законных прав и интересов, своевременно и качественно рассматривать обращения по вопросам тестирования и приема в учреждения образования, принимать предусмотренные законодательством меры по выявленным фактам нарушений, а также вносить предложения по совершенствованию отдельных положений нормативно-правовых актов.

В регионе будет работать 4 пункта тестирования: на базе Витебского государственного технологического университета, Витебского государственного университета, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Регистрация абитуриентов на ЦТ завершилась 1 июня. В Витебской области зарегистрировался 20 021 участник тестирования, что значительно меньше уровня прошлого года — 21 330 участников.

Тесты по 11 предметам пройдут с 14 июня по 6 июля: по белорусскому, русскому и иностранным (английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому) языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии).

Больше всего оказалось желающих сдать ЦТ по русскому и иностранным языкам, а также математике.

Из новаций в КГК отмечают увеличение времени на проведение тестов по математике и физике на 30 минут.

12, 14 и 16 июля определены как резервные дни для участия в тестировании (при наличии уважительной причины неявки). Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 июля по 7 июля в Витебском государственном технологическом университете, который с определен пунктом проведения централизованного тестирования в резервные дни в Витебской области.

Начинаться тесты по всем предметам будут в одно и то же время – 11:00 часов.

Абитуриенты должны появиться в пункте тестирования не позднее, чем за 30 минут до начала ЦТ. С собой они должны иметь зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность, ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (только на ЦТ по физике и химии). Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допускается.

Напомним, что участникам централизованного тестирования запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема и передачи информации.

Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования принимаются по контактным телефонам «горячих линий» в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00):