КГК заставил медцентр в Витебске снизить тарифы на МРТ на треть

Зоя Машэка • 09/6/22 13:42 • Здароўе

Завышение тарифов на МРТ выявил Комитет госконтроля в одном из медицинских центров Витебска.



Там в тарифы на отдельные виды услуг МРТ включалась оплата времени специалиста, фактически не принимавшего участия в их оказании, а в тарифы на комплексные МРТ включались дублирующие виды работ.

Комитетом государственного контроля Витебской области обеспечено снижение цен на медицинские услуги

Между тем, Минздравом установлены предельные тарифы по каждому виду исследования, а также определен порядок их расчета.

После вынесения КГК Витебской области рекомендаций, медицинский центр стоимость на разовые услуги МРТ снизил в среднем на 33%, а на 33 вида комплексных услуг — от 8% до 37%, сообщает пресс-служба КГК.