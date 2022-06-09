Витеблянин ездил на «BMW X6» с перебитыми номерами, а узнали это из-за гродненца, нарушившего ПДД

Іван Дзедушкін • 09/6/22 14:03 • Здарэнні

Когда житель Гродно превысил скорость и попал в базу о правонарушениях, выяснилось, что у его «BMW X6» есть двойник в Витебске.



Две «бэхи» с идентичными VIN-номерами были зарегистрированы в двух областных центрах и колесили по дорогам Беларуси, пока гродненец излишне не «притопил».

Для выявления автомобиля-двойника правоохранители назначили в Гродненский и Витебский межрайонные отделы ГКСЭ судебные экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств чтобы проверить, подвергались ли изменению VIN-номера сомнительных автомобилей.

При проверке автомобиля в Гродно изменений не выявили. А вот в витебском авто эксперты нашли ряд признаков, свидетельствующих об изменении первоначального маркировочного обозначения путем уничтожения рельефа всех знаков VIN-номера и нанесении на их место знаков вторичной маркировки, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.