Пожилой велосипедист попал под машину в Толочинском районе
9 июня легковушка сбила велосипедиста в деревне Зеленая Толочинского района.
По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Nissan» не предоставил преимущество в движении 63-летнему велосипедисту.
В результате столкновения велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего сельчанина госпитализировали в Толочинскую центральную районную больницу.
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