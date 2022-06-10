Пожилой велосипедист попал под машину в Толочинском районе

ННВ • 10/6/22 14:15 • Здарэнні

9 июня легковушка сбила велосипедиста в деревне Зеленая Толочинского района.



По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Nissan» не предоставил преимущество в движении 63-летнему велосипедисту.

В результате столкновения велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего сельчанина госпитализировали в Толочинскую центральную районную больницу.