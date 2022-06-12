В Витебск приехал российский «Поезд Победы». В него пускают только по пригласительным

Сяржук Серабро • 12/6/22 13:48 • Палітыка

12 июня на витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы».



В Витебск поезд приехал из Полоцка, а первым белорусским городом, куда он прибыл была Орша, где состав торжественно встречали в пятницу.

Музей, в составе которого 12 вагонов, из них 9 — выставочные, пробудет в областном центре два дня.

14 июня поезд уйдет в Кричев. По Беларуси он будет путешествовать до 4 июля, когда отправится из Минска обратно в Россию.

Любой желающий попасть в этот музей не сможет. Пускают туда посетителей только организованными группами по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти, об этом сообщает сайт БелЖД.

На витебском вокзале сейчас усилены меры безопасности, а организованные группы посетителей запускают поезд-музей через специальный контрольно-пропускной пункт, развернутый возле багажного отделения.