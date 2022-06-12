В Витебск приехал российский «Поезд Победы». В него пускают только по пригласительным

• 12/6/22 13:48 • Палітыка

12 июня на витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы».
На витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы». Фото Сергея Серебро

В Витебск поезд приехал из Полоцка, а первым белорусским городом, куда он прибыл была Орша, где состав торжественно встречали в пятницу.

На витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы». Фото Сергея Серебро

Музей, в составе которого 12 вагонов, из них 9 — выставочные, пробудет в областном центре два дня.

14 июня поезд уйдет в Кричев. По Беларуси он будет путешествовать до 4 июля, когда отправится из Минска обратно в Россию.

На витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы». Фото Сергея Серебро

Любой желающий попасть в этот музей не сможет. Пускают туда посетителей только организованными группами по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти, об этом сообщает сайт БелЖД.

На витебский железнодорожный вокзал прибыл передвижной музейный комплекс «Поезд Победы». Фото Сергея Серебро

На витебском вокзале сейчас усилены меры безопасности, а организованные группы посетителей запускают поезд-музей через специальный контрольно-пропускной пункт, развернутый возле багажного отделения.

            
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