В Витебске опять заговорили о восстановлении Николаевского собора на площади Свободы

• 12/6/22 20:02 • Культура

В Витебске вернулись к идее о возрождении Свято-Николаевского собора, стоявшего на площади Свободы и взорванного советскими властями.
Свято-Николаевский собор до кардинальной перестройки. Гравюра из Памятной книжки Витебской губернии, 1865 г.

С такой просьбой православные верующие областного центра обратились в управление Витебской епархии БПЦ, об этом говорится на сайте этой религиозной организации. Других подробностей не сообщается.

Каменное здание храма было построено за 15 лет в 1731 году как костел святого Иосифа, входивший в комплекс иезуитского коллегиума. Новое здание возвели на месте деревянного костела (изначально построен и освящен в 1649 году), который сгорел 28 сентября 1708 года, когда Витебск сожгли войска русского царя Петра I.

13 марта 1820 года император Александр I издал указ об изгнании ордена иезуитов с территории Российской Империи, куда в то время входил Витебск. Поэтому в 1822 году имперские власти передали здание костела униатскому ордену базилиан. После уничтожения унии на территории Беларуси в 1839 году костел передали православным.

Свято-Николаевский собор, 1867 г. Фото Сигизмунда Юрковского

После незначительной перестройки здание в 1843 году освятили в честь святителя Николая Чудотворца. Еще раз, более кардинально, Свято-Николаевский собор был перестроен уже в 1872 году.

После передачи комплекса иезуитского коллегиума православной церкви на его территории размещалась резиденция епископа Полоцкой епархии.

Поврежденное во время Второй мировой войны здание Свято-Николаевского собора взорвали в апреле 1957 года. Часть обломков увезли, а часть засыпали, образовав теперешнею площадь Свободы. В 2007 году фундаменты зданий коллегиума были повреждены при прокладке дюкера.

Разборка руинов подорванного Свято-Николаевского собора. 1950-е

В 2009 году власти Витебска часто говорили о восстановлении храма. Во время визита в город патриарха Кирилла на площади Свободы даже планировалось заложить камень, символизирующий начало работ по возрождению Свято-Николаевского собора, однако, по какой-то причине этого не произошло.

ООО «Сити-Арх плюс» в том же году был разработан проект реконструкции площади Свободы, предусматривавший восстановление зданий Николаевского собора и коллегиума.

Проект реконструкции площади Свободы 2009 года. Авторы В. Лукомский, А. Вашкевич, П. Мочалов

Напомним, что сейчас Витебская епархия реализует проект воссоздания копии полоцкого Софийского собора образца XII века. После скандальной истории стройплощадку этого храма перенесли из парка Партизанской славы на пустырь у торгового центра «Беларусь». В июле прошлого года новый митрополит БПЦ освятил знак на месте будущего строительства, однако дальше этого дело, похоже, не двинулось.

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