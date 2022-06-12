В Витебске опять заговорили о восстановлении Николаевского собора на площади Свободы

Сяржук Серабро • 12/6/22 20:02 • Культура

В Витебске вернулись к идее о возрождении Свято-Николаевского собора, стоявшего на площади Свободы и взорванного советскими властями.



С такой просьбой православные верующие областного центра обратились в управление Витебской епархии БПЦ, об этом говорится на сайте этой религиозной организации. Других подробностей не сообщается.

Каменное здание храма было построено за 15 лет в 1731 году как костел святого Иосифа, входивший в комплекс иезуитского коллегиума. Новое здание возвели на месте деревянного костела (изначально построен и освящен в 1649 году), который сгорел 28 сентября 1708 года, когда Витебск сожгли войска русского царя Петра I.

13 марта 1820 года император Александр I издал указ об изгнании ордена иезуитов с территории Российской Империи, куда в то время входил Витебск. Поэтому в 1822 году имперские власти передали здание костела униатскому ордену базилиан. После уничтожения унии на территории Беларуси в 1839 году костел передали православным.

После незначительной перестройки здание в 1843 году освятили в честь святителя Николая Чудотворца. Еще раз, более кардинально, Свято-Николаевский собор был перестроен уже в 1872 году.

После передачи комплекса иезуитского коллегиума православной церкви на его территории размещалась резиденция епископа Полоцкой епархии.

Поврежденное во время Второй мировой войны здание Свято-Николаевского собора взорвали в апреле 1957 года. Часть обломков увезли, а часть засыпали, образовав теперешнею площадь Свободы. В 2007 году фундаменты зданий коллегиума были повреждены при прокладке дюкера.

В 2009 году власти Витебска часто говорили о восстановлении храма. Во время визита в город патриарха Кирилла на площади Свободы даже планировалось заложить камень, символизирующий начало работ по возрождению Свято-Николаевского собора, однако, по какой-то причине этого не произошло.

ООО «Сити-Арх плюс» в том же году был разработан проект реконструкции площади Свободы, предусматривавший восстановление зданий Николаевского собора и коллегиума.

Напомним, что сейчас Витебская епархия реализует проект воссоздания копии полоцкого Софийского собора образца XII века. После скандальной истории стройплощадку этого храма перенесли из парка Партизанской славы на пустырь у торгового центра «Беларусь». В июле прошлого года новый митрополит БПЦ освятил знак на месте будущего строительства, однако дальше этого дело, похоже, не двинулось.