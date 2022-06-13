Новые остановочные павильоны появятся в Витебске. Где их поставят и во что они обойдутся?

Сяржук Серабро • 13/6/22 15:38 • Эканоміка

В ближайшее время на улицах Витебска должны появиться 12 новых остановочных павильонов, их будет изготавливать «Витебскоблавтотранс».



Запрос ценовых предложений на приобретение и установка павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта был размещен Витебским городским жилищно-коммунальным хозяйством.

Всего было заказано 12 павильонов, они должны быть установлены на следующих остановках: «Улица Зеленогурская» в двух направлениях, «Библиотека Михася Лынькова» нечетная сторона (Зеленогурская улица); «Лучеса/Мост имени Миная Шмырева» в двух направлениях, «Проспект Черняховского» четная сторона (проспект Черняховского); «Улица Чапаева» (проспект Людникова); «Авиационня улица» четная сторона (Смоленская улица); «СШ №31» четная сторона, «ТЦ Материк» четная сторона (Московский проспект); «Энергетиков» четная сторона (улица Правды); «Смоленская площадь» (улица Горовца).

Павильоны будут уже привычного с 2019 года для Витебска типа с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. На крыше стекло должно быть тонировано в бронзовый цвет, а по бокам — прозрачным.

Установить новые навесы на остановках требуется с 24 мая по 31 июля. Согласно графика, предполагается что павильоны будут изготавливаться по 4 штуки в мае, июне и июле соответственно. Производитель должен обеспечить пять лет гарантии.

Предложения подали три организации — одна из Витебска, одна из Новогрудка и одна из Фаниполя. Победителем в результате стало открытое акционерное общество «Витебскоблавтотранс», которое согласилось изготовить остановки за 83 116 рублей 23 копейки.

Таким образом, один остановочный павильон обойдется бюджету 7176 рублей 10 копеек. По актуальному курсу Нацбанка это составит 2810 долларов.