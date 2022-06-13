В Витебской области рост цен на товары с начала года превысил 11 процентов

Сяржук Серабро • 13/6/22 12:53 • Эканоміка

С начала года товары в Витебской области уже подорожали на 11,4% — официальная статистика.



За пять истекших месяцев 2022 года по данным Главного статистического управления Витебской области цены на продовольственные товары в регионе выросли на 11,6%, на непродовольственные товары — на 11,2%, на услуги — на 7,2%.

При этом год назад в Витебской области продукты были дешевле на 17%, непродовольственные товары — на 15,2%, а услуги — на 10,5%.

В мае по сравнению с апрелем продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 1%, а вот услуги снова подешевели— на 0,2%.