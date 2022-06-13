За комментарий, оставленный еще в 2020 году, житель Новополоцка получил полтора года «химии»

Сяржук Серабро • 13/6/22 12:01 • Палітыка

К полутора годам ограничения свободы приговорили жителя Новополоцка, якобы оскорбившего командира отряда милиции особого назначения Главного управления внутренних дел Минского горисполкома в 2020 году.



Согласно материалам дела, новополочанин оставил в Telegram оскорбительный комментарий в адрес милиционера еще 17 ноября 2020 года. Тогда указанную должность занимал полковник милиции Дмитрий Балаба.

Владелец профиля, от имени которого был оставлено комментарий, был установлен в ноябре 2021 года в рамках некоего оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов», когда были получены сведения об ID пользователя, его профиле и об изменении профиля.

15 апреля этого года лингвистической экспертизы установила, что в тексте комментария пользователя имеется негативная оценка командира ОМОНа ГУВД Минского горисполкома полковника, которая соодержится в семантике лексемы рассматриваемого слова и имеет ненормативную форму речевого выражения: указанная лексема зафиксирована в словарях субстандартной (ненормативной) лексики со стилистическими пометами «грубое», «бранное», в словаре русского литературного языка с пометой «грубо».

18 марта житель Новополоцка написал заявление явкой с повинной, признав совершенное им преступление. В результате новополочанину предъявили обвинение по статье 369 УК — публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

18 мая суд Новополоцка рассматривал это дело в открытом выездном судебном заседании в помещении Новополоцкого ГОЧС. Мужчина был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он должен заплатить 1500 рублей компенсации потерпевшему.