ППШ с двумя дисками заботливо хранил пенсионер из Городокского района, оружие нашли после его смерти

Іван Дзедушкін • 14/6/22 13:19 • Здарэнні

Пистолет-пулемет системы Шпагина и два магазина к нему нашли в тайнике умершего сельчанина в Городокском районе, они были пригодны к стрельбе.



В милицию обратился 30-летний житель деревни Москленята, разбиравший выморочный дом. Во время демонтажа потолочного перекрытия он нашел импровизированный тайник, в котором и хранился автомат с 35 патронами к нему.

Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, как выяснили эксперты, все патроны и сам ППШ оказались пригодны для использования. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что случайно обнаруженные находки принадлежали бывшему владельцу дома, который умер еще в 2018 году, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.