В Витебске резко похолодало, температура снизилась на 11 градусов

Сяржук Серабро • 14/6/22 12:44 • Экалогія

Всего за двенадцать часов температура атмосферного воздуха в Витебске упала более чем на 11 градусов.



Если 13 июня столбик термометра в областном центре поднимался до +24,1 °C, то уже утром 14 июня на городской метеостанции отметили снижение температуры атмосферного воздуха до +12,9 °C.

При этом примерно с семи часов утра в Витебске идет дождь, а к обеду начал усиливаться ветер.

Впрочем, вряд ли будет установлен даже суточный минимум температуры — для 14 июня он составляет +4,3 °C и зафиксирован в 1940 году. Самая низкая температура в июне в Витебске отмечалась 11 июня 1982 года, когда столбик термометра упал до -1,6 °C.