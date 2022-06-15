На экраны и прожектора на «Славянском базаре в Витебске» потратят 311 000 рублей

Сяржук Серабро • 15/6/22 12:43 • Культура

Для главной сценической площадки XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебск» арендуют комплексы осветительного оборудования и светодиодных экранов за 311 000 рублей.



Закупаются эти услуги из одного источника, процедура проводится центром культуры «Витебск». Деньги на аренду экранов и прожекторов выделят из бюджета.

Общая площадь светодиодных экранов, установленных в Летнем амфитеатре, в этом году превысит 450 квадратных метров (в 2021 году — 600 квадратных метров), используют 11 различных типов экранов. Ориентировочная стоимость их аренды составляет 205 000 рублей (в 2021 году — 176 000 рублей).

Для освещения сцены задействую свыше 600 различных осветительных приборов. Их аренда в месте с сопутствующим оборудованием обойдется в 106 000 рублей.

Экраны и прожектора должны смонтировать в Летнем амфитеатре к вечеру 10 июля.