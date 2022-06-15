Подросток и двое мужчин утонули в Орше за выходные

Зоя Машэка • 15/6/22 15:35 • Здароўе

За минувшие выходные в Орше на воде погибли три человека, среди них 16-летний подросток.



Днем в субботу, 11 июня, поступило сообщение о безызвестном исчезновении 52-летнего жителя Орши. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его тело извлекли сотрудники ОСВОД из Днепра.

По предварительным данным, мужчина, после тяжелого рабочего дня решил искупаться, перед этим он пил спиртное на берегу.

Вечером того же дня в Орше из Днепра без признаков жизни извлекли тело 39-летнего горожанина. Установлено, что незадолго до трагедии мужчина употреблял спиртное в компании родственников и знакомых, после чего пошел в воду и во время купания утонул.

А вот 16-летний подросток в компании своих одноклассников отдыхал не на реке, а на берегу карьерного водоема в Орше. Около 15:30 школьники пошли плавать на надувном матрасе и через некоторое время 1подросток пропал из виду.

Тело юноши из воды извлекли сотрудники ОСВОД. По предварительным данным, молодой человек не умел плавать, а в воду пошел за компанию с друзьями, сообщает пресс-служба СК.