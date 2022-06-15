В Витебском районе возбудили уголовное дело на завфермы, который выписал на колхозников говядину

Ігар Арцюх • 15/6/22 23:39 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении заведующего одной из МТФ Витебского района, который выписал 11 работникам мясо КРС за счет зарплаты.



Проверка районной прокуратуры установила, что должностное лицо сельхозорганизации, из корыстной и иной личной заинтересованности, с использованием своих служебных полномочий, составил и подписал от имени 11 работников агрокомплекса документы на приобретение ими мяса крупного рогатого скота в счет заработной платы, которое в действительности им передано не было.

Незаконные действия заведующего повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников предприятия, поскольку на основании этих документов из их заработной платы удерживали деньги.

Отметим, что подобная практика в Витебской области широко применяется для сокрытия падежа КРС.

Прокурор Витебского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК. Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Витебский РОСК, пишет газета «Придвинье» со ссылкой на прокурора Витебского района И. Лисовского.