В Витебском районе возбудили уголовное дело на завфермы, который выписал на колхозников говядину
Уголовное дело возбуждено в отношении заведующего одной из МТФ Витебского района, который выписал 11 работникам мясо КРС за счет зарплаты.
Проверка районной прокуратуры установила, что должностное лицо сельхозорганизации, из корыстной и иной личной заинтересованности, с использованием своих служебных полномочий, составил и подписал от имени 11 работников агрокомплекса документы на приобретение ими мяса крупного рогатого скота в счет заработной платы, которое в действительности им передано не было.
Незаконные действия заведующего повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников предприятия, поскольку на основании этих документов из их заработной платы удерживали деньги.
Отметим, что подобная практика в Витебской области широко применяется для сокрытия падежа КРС.
Прокурор Витебского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК. Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Витебский РОСК, пишет газета «Придвинье» со ссылкой на прокурора Витебского района И. Лисовского.
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