За 5 месяцев продукты для салата Оливье подорожали на 26,4%. Что будет к Новому году?

Сяржук Серабро • 15/6/22 12:15 • Эканоміка

Обычно индекс салата «Оливье» «ННВ» рассчитывает в канун Нового года, но из-за стремительного роста мы решили сделать промежуточную оценку.



Напомним, что согласно данным официальной статистики с начала года продукты в Витебской области в среднем подорожали на 11,6%. При этом только за последний месяц цены на хлеб выросли на 4,6%, растительное масло — на 7,1%, черный чай — на 8,4%.

Редакционные подсчеты с реальными ценами из магазина, к сожалению, дают еще более удручающую картину. Так, если перед новогодними праздниками «тазик» салата «Оливье» стоил 23 рубля 33 копейки, то сегодня этот набор продуктов обойдется витеблянам в 29 рублей 49 копеек.

Всего за пять месяцев его цена выросла более чем на четверть — 26,4%. То есть каждый месяц продукты дорожали на 5,28%. С такими темпами за год рост может составить 63,36% и цена салата «Ольвье» превысит 38 рублей.

Посмотрим, насколько подорожали отдельные ингредиенты:

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 9 рублей 09 копеек (-1,7%);

Картофель (1 кг) — 1 рубль 59 копеек (+128,9%);

Морковь (1 кг) — 1 рубль 49 копеек (+130,2%);

Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 19 копеек (+121%);

Зеленый горошек (1 банка) — 1 рубль 65 копеек (0%) — подорожал в 2,4 раза;

Маринованные огурцы (850 грамм) – 4 рубля 75 копеек (-2%);

Яйца (10 штук) — 2 рубля 51 копейка (+21,1%) — подорожали в 2,7 раза;

Майонез (200 грамм) – 1 рубль 79 копеек (70,5%) — подорожал в 4,2 раза.

Как видим, цены на свежие овощи за это время выросли более чем в два раза (при том, что согласно официальной статистике за последний месяц они подешевели почти на 19%). Также сильно подорожали молочные продукты, на яйца рост цен не такой стремительный, но ощутимый.

В этом наборе не изменилась цента только на консервированный зеленый горошек, а вареная колбаса и маринованные огурцы удалось найти даже дешевле, чем в декабре.

Напомним, что в 2021 году за десять месяцев эти продукты подорожали не так сильно, как за пять в 2022: вареная колбаса — на 9,47%, картошка — на 43,24%, морковка — на 40,24%, лук — на 3,48%, горошек — на 6,45%, маринованные огурцы — на 2,73%, майонез — 17,98% а весь набор —на 11 %.