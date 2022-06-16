До осени отменяются некоторые пригородные рейсы

• 16/6/22 15:33 • Турызм

С наступление летних каникул в Витебске отменяются некоторые пригородные рейсы автобусов, организованные во время учебного года.
Сочлененный автобус в Витебске. Фото Сергея Серебро

Так, с 20 июня по 1 сентября по информации «Витебскоблавтотранса» не будут выполняться рейсы по следующим маршрутам:

  • Витебск – Старое Село с временем отправления от автовокзала в 14.35 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам;
  • Витебск – Сокольники с временем отправления от автовокзала в 14.25 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
            
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