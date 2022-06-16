На реконструкцию насосной станции доломитового карьера у Рубы потратят еще около миллиона долларов

Сяржук Серабро • 16/6/22 14:38 • Экалогія

УКС Витебского облисполкома проводит тендер на выполнение работ 2-й очереди реконструкция насосной станции водоотлива карьера «Гралева».



Напомним, что проблемы с откачкой воды начались на доломитовом карьере у Рубы в 2016 году после заполнения водохранилища Витебской ГЭС.

Из-за поднявшегося уровня воды в Двине были затоплены выработанные карьеры, а имеющиеся насосы перестали справляться с откачкой воды из эксплуатируемых карьеров.

В прошлом году ОАО «Доломит» был объявлен тендер на реконструкцию насосной станции водоотлива карьера «Гралево» со строительством водоводов. Его выиграло ООО «ПлиссаСтрой», цена договора составила 4 699 846 рублей 53 копейки.

Ориентировочная стоимость второго пускового комплекса реконструкции насосной станции, на которую УКС ищет подрядчика, составляет 2 491 252 рубля 30 копеек.

Заказчиком работ выступает открытое акционерное общество «Доломит», финансироваться они будут за счет собственных средств заказчика.