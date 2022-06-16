На реконструкцию насосной станции доломитового карьера у Рубы потратят еще около миллиона долларов
УКС Витебского облисполкома проводит тендер на выполнение работ 2-й очереди реконструкция насосной станции водоотлива карьера «Гралева».
Напомним, что проблемы с откачкой воды начались на доломитовом карьере у Рубы в 2016 году после заполнения водохранилища Витебской ГЭС.
Из-за поднявшегося уровня воды в Двине были затоплены выработанные карьеры, а имеющиеся насосы перестали справляться с откачкой воды из эксплуатируемых карьеров.
В прошлом году ОАО «Доломит» был объявлен тендер на реконструкцию насосной станции водоотлива карьера «Гралево» со строительством водоводов. Его выиграло ООО «ПлиссаСтрой», цена договора составила 4 699 846 рублей 53 копейки.
Ориентировочная стоимость второго пускового комплекса реконструкции насосной станции, на которую УКС ищет подрядчика, составляет 2 491 252 рубля 30 копеек.
Заказчиком работ выступает открытое акционерное общество «Доломит», финансироваться они будут за счет собственных средств заказчика.
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