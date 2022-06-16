Ночью в Витебске горел магазин «Веста»
16 июня произошел пожар в магазине «Веста» на Ленинградской улице в Витебске.
Возгорание в магазине было обнаружено системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» в 3:30.
В результате пожара в торговом зале огнем были уничтожены холодильная установка, повреждены рядом расположенная холодильная установка и продовольственный товар в ней, а также закопчены стены, потолок и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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