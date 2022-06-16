Ночью в Витебске горел магазин «Веста»

ННВ • 16/6/22 12:25 • Здарэнні

16 июня произошел пожар в магазине «Веста» на Ленинградской улице в Витебске.



Возгорание в магазине было обнаружено системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» в 3:30.

В результате пожара в торговом зале огнем были уничтожены холодильная установка, повреждены рядом расположенная холодильная установка и продовольственный товар в ней, а также закопчены стены, потолок и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.