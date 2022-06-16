Россиянина, истязавшего витебских девочек, посадили на 5 лет

Іван Дзедушкін • 16/6/22 23:56 • Крымінал

5 лет проведет в белорусской колонии 31-летний гражданин Российской Федерации, истязавший в Витебске двух своих падчериц.



Эта история выплыла наружу осенью прошлого года, когда в милицию пришла классная руководительница и рассказала, что ее 12-летняя ученица отказывается идти домой, так как отчим за плохие отметки применяет к детям физическое насилие.

Выяснилось, что россиянин, женившийся на витеблянке, в течение двух лет систематически умышленно причинял двум ее дочкам особые физические и психические страдания, телесные повреждения, побои, продолжительную боль и мучения нанося большое количество ударов кулаками, ногами и другими предметами по различным частям тела детей.

Кроме того, мужчина на глазах троих малолетних детей и жены деревянной палкой забил до смерти собаку, нанеся ей не менее пяти ударов.

Дело рассматривалось судом Первомайского района в закрытом судебном заседании. 10 июня суд признал россиянина виновном в истязании, совершенном в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, в зависимом положении — часть 2 статьи 154 УК; в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего — часть 1 статьи 339-1 УК; в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений — статья 186 УК.

По совокупности обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в размере 3200 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.