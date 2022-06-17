Этой ночью будут менять асфальт на улице Правды, витеблян просят там не парковаться

ННВ • 17/6/22 21:43 • Падзеі

Городские службы Витебска просят жителей города не парковать в ночь с 17 на 18 июня автомобили вдоль улицы Правды.



В эту ночь (с пятницы на субботу) будут проходить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда от дома №54 до дома №64 по улице Правды.

В связи с этим ГАИ просит машины на этом проезде не парковать, чтобы не создавать препятствий для проведения ремонтных работ.