Этой ночью будут менять асфальт на улице Правды, витеблян просят там не парковаться
Городские службы Витебска просят жителей города не парковать в ночь с 17 на 18 июня автомобили вдоль улицы Правды.
В эту ночь (с пятницы на субботу) будут проходить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда от дома №54 до дома №64 по улице Правды.
В связи с этим ГАИ просит машины на этом проезде не парковать, чтобы не создавать препятствий для проведения ремонтных работ.
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