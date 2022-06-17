Превышение норм загрязнения воздуха формальдегидом несколько дней отмечали в Полоцке и Новополоцке

Сяржук Серабро • 17/6/22 14:16 • Экалогія

На прошлой неделе в Полоцке и Новополоцке отмечалось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.



Так, в Полоцке превышение максимальной разовой ПДК по диоксиду азота отмечалось 9 июня в районе жилого дома №9 на Юбилейной улице (1,04 раза) и в районе здания «Дом быта» на Октябрьской улице (1,3 раза). Возле дома быта также было зафиксировано превышение норм по формальдегиду — 1,3 ПДК.

11 июня в этом райцентре зафиксировали превышение среднесуточной предельно допустимой концентрация азота диоксида в 1,01 раза.

В воздухе Новополоцк 9 июня в районе административного здания №49 на Молодежной улице 49, корпус 1 среднесуточная концентрация приземного озона составляла 1,2 ПДК, а в районе жилого дома №135 по на той же улице среднесуточная ПДК формальдегида была превышена 1,5 раза, в 8-ом микрорайоне – в 1,8 раза.

10 июня в Новополоцке снова заметили превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации формальдегида: в районе жилого дома №135 на Молодежной улице — в 1,5 раза, в 8-ом микрорайоне – в 1,4 разаПДК.

В эти дни в Витебской области стояла достаточно жаркая погода.