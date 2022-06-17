Пьяный пешеход покусал сотрудника ГАИ в Витебске

Сяржук Серабро • 17/6/22 13:07 • Грамадства

Уголовное дело за нанесение укуса инспектору ГАИ возбуждено в отношении ранее судимого витеблянина.



Вечером 12 июня около 22:00 изрядно выпивший мужчина решил перейти Московский проспект на красный свет светофора. Этот маневр заметил сотрудник ГАИ.

Однако житель Витебска отказался проследовать в патрульный автомобиль, а когда его стали задерживать оказал сопротивление.

Разгневанный витеблянин попытался ударить сотрудника Госавтоинспекции, а потом укусил его за предплечье.

Как позже выяснится, задержанный пешеход уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В его отношении возбудили уголовное дело за применение насилия и сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, а кроме того, поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.