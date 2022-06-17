В Витебске тонущую девушку спас милиционер

Зоя Машэка • 17/6/22 12:23 • Здарэнні

16 июня в Витебске майор милиции Иван Юрченко спас тонущую в Двине девушку.



Это произошло вечером, когда командир роты милиции Железнодорожного отдела Департамента охраны МВД отдыхал с семьей на реке.

Примерно в 21:20 от компании молодых людей, также отдыхавших на берегу, отделилась девушка и зашла в воду. Через некоторое время течение потянуло женщину на середину реки, и она стала звать на помощь.

Иван Юрченко вплавь добрался до тонущей и вытащил её на берег. Медики «скорой» осмотрели 32-летнюю спасенную витеблянку и с диагнозом общее переохлаждение госпитализировали ее в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.