«Kawasaki» и «МТЗ» не поделили дорогу в Докшицком районе

Іван Дзедушкін • 18/6/22 23:34 • Здарэнні

18 июня в Докшицком районе произошло столкновение трактора с мотоциклом, в результате которого пострадал один человек.



По предварительной информации ГАИ, 48-летний водитель трактора «МТЗ-82» на закруглении дороги вправо выехал на полосу встречного движения. В результате этого в него врезался мотоцикл «Kawasaki», которым управлял 42-летний житель Докшиц.

Мотоциклист был травмирован, ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.