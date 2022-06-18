На пешеходном переходе в Орше сбили 94-летнего дедушку

• 18/6/22 16:24 • Здарэнні

94-летний пенсионер пострадал в результате наезда автомобиля в Орше.
На пешеходном переходе в Орше сбили 94-летнего дедушку. Фото ГАИ

18 июня около 10:40 водитель автомобиля «Opel Vectra» при движении задним ходом совершил наезд на престарелого пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда дедушка получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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