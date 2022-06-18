Объем промышленного производства в Витебской области упал на 5,4%, хуже только в Минской области
В январе-мае текущего года объем промышленного производства в Витебской области оказался ниже на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хуже показатели только в Минской области, где снижение составило 11,2%. А единственный регион Беларуси, показавший рост — Гродненская область, где объем, по сравнению с прошлогодним, увеличился на 2%.
В текущих ценах объем промышленного производства в Витебской области по данным национальной статистики составил 311 800 000 рублей.
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