Объем промышленного производства в Витебской области упал на 5,4%, хуже только в Минской области

Сяржук Серабро • 18/6/22 15:53 • Эканоміка

В январе-мае текущего года объем промышленного производства в Витебской области оказался ниже на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Хуже показатели только в Минской области, где снижение составило 11,2%. А единственный регион Беларуси, показавший рост — Гродненская область, где объем, по сравнению с прошлогодним, увеличился на 2%.

В текущих ценах объем промышленного производства в Витебской области по данным национальной статистики составил 311 800 000 рублей.