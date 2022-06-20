Еще один престарелый пешеход был сбит на переходе — теперь в Бешенковичах
81-летний пенсионер пострадал в результате наезда автомобиля, когда переходил улицу в Бешенковичах.
ДТП произошло вечером 19 июня: водитель автомобиля «Toyota Avensis» совершил наезд на престарелого пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пенсионер получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Напомним, что днем ранее в Орше водитель легковушки, сдававший назад, сбил на пешеходном переходе 94-летнего дедушку.
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