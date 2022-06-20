Похоронили заживо — в Витебске будут судить участника жестокого убийства, произошедшего три года назад в Полоцке

Іван Дзедушкін • 20/6/22 22:39 • Крымінал

Три года назад в Полоцке 27-летнего парня избили и живьем закопали в землю прямо во дворе его дома, трагедия произошла из-за ревности двух подростков. Скоро начнется суд над одним из убийц.



Убийство произошло еще в апреле 2019 года. Мать и отчим, вернувшись с работы, не смогли дозвониться молодому человеку. Но зато обнаружили во дворе странное углубление. Копнув несколько раз землю, они нашли тело сына.

В июле того же года СК сообщил о задержании по подозрению в совершении этого убийства двух подростков 16-ти и 17-ти лет. А их совершеннолетний подельник успел сбежать в Россию.

По версии следствия старшие парни приревновали 27-летенго полочанина к своим девушкам. Собрав компанию из трех человек, они договорились о встрече с «соперником».

Они устроили посиделки со спиртным во дворе дома будущей жертвы. Выпивший 23-летний парень спровоцировал хозяина двора на драку, а затем его били втроем.

Свою жертву убийцы закопали еще живой — позже эксперты установят, что полочанин умер из-за асфиксии, так как земля забила ему дыхательные пути. Кроме того, они обнаружат, что ногу погибшего пилили пилой — пытались расчленить тело?

Двоих младших участников жуткого убийства приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы. Старший успел сбежать в России и попасть в тамошнюю тюрьму за причинение тяжких телесных повреждений местному жителю. Сейчас он отсидел свой срок, а затем был экстрадирован в Витебск для нового суда, пишет сайт СК.