В Орше возбудили уголовное дело на донора крови — мужчина предоставил «липовую» справку о зарплате
55-летнего жителя Орши подозревают в том, что он незаконно получил около 5000 рублей, давая кровь.
Сдавать кровь оршанец ездил в Минск, там, в одной из столичных больниц, он получал денежную компенсацию за донорство и за положенный выходной. При этом донор предоставлял в медучреждение поддельные справки о заработной плате, по которым его средний доход составлял более 400 рублей в день.
В результате, по мнению оперативников столичного БЭП, житель Орши за год незаконно получил около 5 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В отношении оршанского донора возбудили уголовное дело за мошенничество.
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