Под Витебском бензовоз протаранил грузовик с солдатами, есть пострадавшие

ННВ • 21/6/22 23:31 • Здарэнні

21 июня неподалеку от Витебска на трассе М8 седельный тягач с цистерной бензина врезался в грузовик с военнослужащими.



Столкновение произошло днем, неподалеку от агрогородка Копти. По данным следствия, бензовоз «MAN» допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем «Урал-4320», в котором находились солдаты.

В результате удара военный «Урал» выбросило в кювет, а бензовоз опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали военнослужащие, сообщает Министерство обороны. Военные проводят проверку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает пресс-служба СК.