Витеблянин поломал сожительнице ребра, а та пыталась выгородить его на суде

Іван Дзедушкін • 21/6/22 15:57 • Крымінал

В Витебске рабочего деревообрабатывающего предприятия приговорили к «домашней химии» за сломанные сожительнице ребра. В суде женщина пыталась оправдать сожителя.



Инцидент с домашним насилием произошел после совместного распития спиртного. Мужчина приревновал женщину, с которой жил более 9 лет из-за ее переписки в соцсетях.

Витеблянин повалил сожительницу на диван и избил кулаками. После этого потерпевшая вызвала милицию, наряд забрал драчуна.

На следующий день проспавшегося рабочего отпустили домой. Женщина жаловалась на боли в груди, и он посоветовал вызвать скорую.

В больнице выяснилось, что у потерпевшей сломаны два ребра, а также образовался посттравматический правосторонний тотальный пневмоторакс.

Во время опросов и очной ставки витеблянка рассказывала, что травмы могла получить из-за избиения сожителем.

Но на суде она, почему-то стала выгораживать мужчину, и рассказала историю о том, что когда сожителя забрала милиция, поскользнулась и упала на лестничной площадке.

В тоже время сам подсудимый признал, что травмы у женщины могли появиться из-за его ударов, а о своем падении та ни ему, ни кому-то еще не рассказывала.

С учетом признания вины и искреннего раскаяния суд Первомайского района приговорил жителя Витебска к трем с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также его будут принудительно лечить от алкоголизма.